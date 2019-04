Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

L’étudiant en médecine tunisien a vécu son baptême du feu sur la scène des auditions à l’aveugle. Sa voix de tête impressionnante n’avait pourtant convaincu que Jenifer. Mika, Julien Clerc et Soprano avaient pensé qu’il était une femme. Pour les KO, il a choisit la chanson la plus connue de Sia, “Chandelier”. Pari réussi pour Marouen lors de cette première soirée des KO. Les quatre coachs sont debout pour l’applaudir. C’est une prestation de haut-vol qu’il vient de leur offrir. Mais l’enthousiasme de ses complices, suffira-t-il à convaincre Jenifer ?



“C’est très dur parce que tu as un talent extraordinaire. C’était la perfection donc je ne peux pas te laisser repartir mais je vais m’accorder une petite réflexion”. En choisissant de mettre Marouen en Zone Rouge, Jenifer s’expose au risque de se voir voler son talent. Mais pour l’instant, il n’a pas été volé.







A la fin de la soirée, il ne reste plus qu’une place dans l’équipe de Jenifer et quatre talents sont en Zone Rouge : Petru, Marouen, Ismail et Ana Carla. Jenifer choisit de continuer l’aventure avec Petru. Mais par chance, Julien Clerc décide de voler Marouen à la dernière seconde. “A la prochaine,” lui lance son nouveau coach. Pour cette première soirée des K.O., Julien Clerc a volé deux talents à Jenifer : Anton et Marouen.







The Voice, Tous les samedis 21h sur TF1