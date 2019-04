Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Au programme de cette première soirée “The Voice : Les K.O.” avec l’équipe de Jenifer, samedi 6 avril sur TF1 : le talent Poupie chante “Always remember us this way” de Lady Gaga.

C’est grâce à sa voix, son énergie débordante mais aussi son petit grain de folie que Poupie, 20 ans, avait fait sensation aux auditions à l’aveugle. “Si je dois avoir un coup de coeur pour cette saison 8 de The Voice c’est Poupie,” confie sa coach en coulisses. “Poupie c’est un bijou. Elle a une voix hors-norme et j’adore sa personnalité complètement dingue”.







Pour l’épreuve inédite des KO, Poupie veut dévoiler une autre partie de sa personnalité, plus sensible. Elle a choisit d’interpréter “Always remember us this way” de Lady Gaga, extraite de la bande-originale du film dans lequel elle tient le premier rôle, A star is born. Un piano voix qui a déjà convaincu Jenifer lors de son coaching avec le talent. Mais la crainte de sa coach, c’est de savoir si Poupie restera concentrée sur sa performance.







Seule avec son piano, Poupie nous offre un performance toute en sensibilité. “C’est une très belle artiste, qui sait où elle va et ce qu’elle nous raconte. Je l’adore, c’est simple !” commente sa coach. “Elle nous avait montré toute autre chose lors des auditions à l’aveugle. Je trouve qu’elle mène très bien sa barque et j’attends beaucoup de voir ce qu’elle va pouvoir chanter en français,” s’impatiente Julien Clerc. Jenifer a déjà des chansons en tête et compte bien en parler avec Poupie, mais cette dernière ne comprend pas… Est-elle toujours dans la course ? En effet, Jenifer a appuyé sur son buzzer à la fin de la prestation de son talent. En qualifiant Poupie de coup de coeur, cette dernière va directement à la prochaine étape. Poupie exulte, les coachs sont hilares ! Bravo Poupie et rendez-vous aux Battles !

