Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Au programme de cette première soirée “The Voice : Les K.O.” avec l’équipe de Jenifer, samedi 6 avril sur TF1 : le talent Sherley chante “Set fire to the rain” d’Adele.

Sherley s’est présentée aux auditions à l’aveugle pour se donner confiance. Celle qui travaille comme caissière dans un supermarché avait besoin de se prouver que la musique était faite pour elle. “Elle chante et elle rayonne. Elle a une telle authenticité dans sa démarche que moi elle me touche,” confie Jenifer en coulisses.







Parce que la chanteuse Adèle a été l’une de ses premières sources d’inspiration, Sherley a décidé de défendre sa place avec “Fire to the rain”. “Je veux prouver à Jenifer qu’elle a eu raison de se retourner pour moi”. “Tu chantes avec beaucoup de coeur et de passion. Evidemment que je vais te garder”. Toujours croire en ses rêves… Sherley est le quatrième coup de coeur de la soirée de Jenifer. Rendez-vous aux Battles !

