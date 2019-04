Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Tania, c’est le talent tzigane qui avait bouleversé Jenifer aux auditions à l’aveugle. Elles se retrouvent aujourd’hui pour préparer Tania à l’épreuve inédite des K.O. ! Pour défendre sa place au sein de l’aventure The Voice, Tania a choisi de reprendre une chanson de Donna Summer, version tzigane bien sûr ! “En terme d’interprétation, tout est bien mais alors dans la gestuelle, on n’y croit pas du tout. Partage, ouvre-toi et habite la scène,” lui conseille sa coach.

"PARTAGE"

Il ne faut pas chercher très loin pour retrouver Negrita à la guitare aux côtés des musiciens de The Voice. Sur la scène des auditions à l’aveugle, la maman avait déjà accompagné sa fille. La star de la chanson tzigane aux plus de 100 albums, qui avait reçu la bénédiction de son père pour chanter, avait transmis cette passion pour la musique à sa fille. Tania avait alors conquis Mika, Soprano et Jenifer grâce à sa reprise de “Besame mucho”. L’histoire de Tania et Negrita avait bouleversé celle qui est devenue depuis, sa coach.





“Encore une invitation au voyage. C’est ton style, c’est toi !” conclu Jenifer. Tania sera-t-elle à la hauteur pour son K.O. ?

En attendant, (re)découvrez sa prestation aux auditions à l'aveugle :





