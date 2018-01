Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2018 . Que celle ci vous comble de Bonheur et surtout qu’elle vous garde en bonne santé ainsi que ceux que vous aimez ... J’ai hâte de vous retrouver en 2018 avec beaucoup de nouveaux projets . J’en profite pour vous remercier d’être de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux .. Vos messages me touchent toujours autant et me donnent la force d’avancer encore et toujours ....... On vous embrasse fort . Bonne année 2018 🎉❤️🙏🏻 #happynewyear #bonneannée2018 #love #familyfirst #familytime #mesamours #lovemyboys #meshommes #mavie ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Karine Ferri (@karineferri) on Jan 1, 2018 at 12:51am PST