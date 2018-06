Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Karine Ferri est une maman présente et attentionnée. Depuis la fin de la saison de The Voice qui a vu la victoire de Maëlle, l’animatrice prend soin de son fils Maël, deux ans, fruit de sa relation avec son chéri, le footballeur Yoann Gourcuff. Elle vient d’ailleurs de publier une adorable photo sur les réseaux sociaux qui se veut comme une véritable déclaration d’amour à celui-ci.

En effet, ce dimanche 3 juin, la belle brune a publié un adorable cliché sur son compte Instagram. Sur ce dernier, on découvre la main toute menue du petit Maël. Et sur celle-ci, Karine Ferri a dessiné un joli cœur, surmonté d’un « Je t’aime ». En guise de légende de la photo, on peut y lire : « Jeux du Dimanche matin #SeFaireTatouerDesMotsDouxSurLesMains #famille #truelove #mignonneriedujour #MonFils #MonAmour #bonheur #LoveMesHommes #MG #YG ». Un cliché qui a beaucoup plu aux fans de l’animatrice puisqu’il a réuni plus de 18 280 mentions « J’aime ».

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Karine Ferri et son compagnon Yoann Gourcuff s’apprêtent à accueillir un deuxième enfant. La jolie présentatrice devrait accoucher dans quelques mois. D’ailleurs, lors de la finale de The Voice le 12 mai dernier, elle affichait un joli ventre rebondi qui lui a valu les félicitations des chanteurs Sting et Shaggy.





Redécouvrez le moment où Shaggy et Sting félicitent Karine Ferri lors de la finale de The Voice :