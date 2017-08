Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

A 35 ans, Karine Ferri est une femme comblée. Animatrice télé sur TF1, elle est également maman d’un petit Maël, tout juste âgé d’un an, né de son amour avec Yoann Gourcuff. Compagne du footballeur depuis 2011, ils ont récemment franchi une étape importante en se pacsant. C’est ce qu’elle révèle au magazine Gala, pour lequel elle pose en couverture ce mois-ci.

A ce sujet, Karine Ferri dévoile peu de choses : "On partage une même façon de voir les choses, on nous a enseigné les mêmes valeurs. C'est ce qui importe le plus. Surtout quand on a un enfant. Le plus bel engagement c’est de donner la vie, d’avoir un enfant. Après, il y a des choses qui peuvent me tenir à cœur. Mais je préfère rester discrète sur ma vie privée."

Au cours de ce même entretien, l’animatrice s’est confiée sur son nouveau rôle de mère : "Comme toute maman je crois, en devenant mère, je suis devenue plus vulnérable (…) Je ne dors plus comme avant, on ne peut pas s’empêcher d’avoir peur que quelque chose se passe. Maël est ce que j’ai de plus cher au monde."

Vous pouvez retrouver Karine Ferri aux côtés de Nikos Aliagas pour la nouvelle et quatrième saison de The Voice Kids.