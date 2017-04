Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La soirée des battles de The Voice continue. Et ce soir, la féminité est mise à l’honneur puisque trois jeunes femmes s’élancent sur la scène. Un trio 100% girl power.

« Bang Bang », chantent-elles en cœur. Karla, 18 ans, Lisa Mistretta, 17 ans et Lily Berry, 34 ans se lancent sur la scène de The Voice avec l’un des titres phares de Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj. Un trio au sommet. Mais l’exercice n’est pas simple. Les trois chanteuses ont chacune leurs qualités et leurs failles. Difficile pour elles de se démarquer : « Etre trois ce n’est pas un cadeau, affirme M Pokora en coulisses. J’ai choisi trois chanteuses avec une vraie volonté de faire passer des émotions et vocalement, je sais qu’elles sont capables d’envoyer du lourd. », M Pokora. Et la mission est réussie puisque le trio a véritablement mis le feu au plateau. C’est simple, le public et les coachs dansent en écoutant cette reprise très réussie. Mais les battles sont aussi une épreuve redoutable puisque le coach doit choisir un seul talent afin d’accéder à l’épreuve ultime.

« Vocalement la performance la plus droite dans ses bottes c’est Karla. Après, Lily y met plus de maturité, et après il y a un ovni qui s’appelle Lisa. Mais c’est intéressant car il y a une énigme intéressante », explique Zazie qui choisirait de continuer l’aventure avec Lisa Mistretta. De son côté, Florent Pagny opte pour la performance de Karla, dotée d’une voix puissante à seulement 16 ans.

Face à un dilemme de taille, M Pokora peine à cacher son hésitation : « J’aimerais vous tirer mon chapeau car chacune a défendu sa place corps et âme mais en ayant le respect de l’autre. J’ai beaucoup apprécié », explique-t-il aux trois jeunes femmes. Et il finit par choisir de poursuivre l’aventure aux côtés de Karla.

