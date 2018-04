Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Pour son duel contre Edouard Edouard, Karolyn doit jouer une relation conflictuelle. Un jeu d'enfant pour elle qui dédit "J'temmène au vent" à tous ses ex-copains. Pour le duel qu'elle a organisé entre Edouard Edouard et Karolyn, Zazie a choisi le titre "J'temmène au vent" de Louise Attaque. Une chanson loin de l'univers des deux artistes. Plutôt que de trouver un univers commun pour ces talents-là, la coach a décidé de jouer sur un autre tableau : la théatralité. Edouard Edouard et Karolyn sont deux bêtes de scène, c'est cette carte que Zazie a préféré sortir. Cette dernière leur propose de mettre en scène une espèce un dialogue entre deux amoureux qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Elle veut de la dualité.

Si Edouard Edouard a un peu de mal à se mettre dans la peau du personnage, Karolyn, elle, s'y glisse parfaitement. En répétition, la jeune femme confie "j'ai l'habitude d'être dans des relations conflictuelles avec les garçons, donc ce n'est pas vraiment un jeu d'acting quelque part, c'est un truc que j'ai déjà vécu et que je vais pouvoir sortir". Elle poursuit : "dédicace à tous mes exs". Lors du duel, la jeune femme est parfaitement dans son rôle, à la fois femme forte et sensuelle. Edouard Edouard et elle ont d'abord du mal à trouver leurs marques sur ce titre qui s'enchaîne à toute vitesse. "On se jette un peu la balle", confiait la jeune femme avant de monter sur le ring de The Voice. Pour les coachs, la prestation est réussie, ils sont emballés, ont l'impression d'assister à une vraie scène de ménage. Malheureusement pour Karolyn , Zazie a choisi de poursuivre l'aventure avec Edouard Edouard.