Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

La deuxième salve des duels commençait fort. Et pour cause, ce sont Edouard Edouard et Karolyn qui se sont élancés sur scène en premier. Ils se sont entrainés d’arrache-pied pour simuler une véritable scène de ménage sur la chanson J'temmène au vent de Louise Attaque. Non seulement le titre les sortait de leur univers respectif mais en plus il fallait se mettre en scène pour jouer une relation conflictuelle.

Karolyn semblait un peu plus à l’aise que son partenaire dans cette situation, puisqu'elle l’avait vécu avec ses ex petits-amis à qui elle a dédié sa prestation ! De son côté, le dandy de 28 ans était un peu plus réservé. Pendant le coaching, il révélait même avoir des difficultés à se fondre dans son personnage. "Faire comme si Karolyn c’était ma nana, c’est pas évident ! Je ne suis pas acteur et il va falloir qu’on y croit", confiait-il. Et on y a cru.

La preuve, Pascal Obispo a salué l’alchimie qu’il y avait entre les deux talents pendant leur passage. "J’ai eu l’impression de voir un couple qui se forme", a déclaré le coach. Zazie a tout de suite complété sa phrase en disant "Et qui se déforme !". Ni une, ni deux, Karolyn a répondu : "Calmez-vous ! Je ne veux pas de problème !". Entre les deux artistes c’est donc purement artistique.