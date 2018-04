Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Karolyn elle est terrible. Elle a cette fougue en elle, elle a des piles. Elle a une batterie qui fonctionne un peu plus que la moyenne", confiait Florent Pagny, sur son talent, lors des répétitions. C’est pour surprendre son coach que Karolyn a misé sur un titre rap de MHD pour son audition finale. "Florent Pagny, il en est à sa septième saison, je pense qu’il a déjà entendu plein de chansons style Mariah Carey. Je voulais emmener un truc un peu plus péchu, un peu plus catchy, plus hip hop", a expliqué la jeune femme.

"Finalement un peu de vie !" Ce cri du cœur a été poussé par Mika dès les premières secondes de la prestation de Karolyn. Ravi d’avoir enfin une musique dansante, le coach a rapidement quitté son siège en tapant des mains. Et il n’est pas le seul à s’être laissé embarquer par le dynamisme et la puissance de Karolyn ! La jeune femme, qui affrontait en trio Julianna et Isadora, a également fait danser Pascal Obispo. Pris dans l’ambiance de folie qu’elle a emmenée sur le plateau de The Voice 7, même Zazie et Florent Pagny ont quitté leur siège rouge au cours de cette prestation de folie !

"Pour moi, c’est le côté du show, le côté du rythme et de la maîtrise. Et de la tension que cette personne avait pour tenir la scène. Et ça c’est Karolyn. J’ai vraiment aimé ce qu’elle a emmené. Et ça c’est un coup de vent complètement différent de ce qu’on a dans The Voice. Et ça fait du bien de t’avoir ici. Alors j’espère bien que tu restes", a confié Mika sous le charme de cette chanteuse venue de Suisse. "Je rejoindrai Mika sur la spontanéité et le fait de ne pas se regarder faire en rien. Il n’y a aucune posture, aucune imposture et c’est Karolyn pour moi", a ajouté Zazie.