Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Le gagnant de la saison 3 de "The Voice" est bel et bien de retour ! À l’occasion de la Fête de la Musique, il dévoilera un tout nouveau single intitulé "Pour Oublier". Un titre festif dont il a révélé quelques notes sur les réseaux sociaux.

Kendji Girac s’apprête à dévoiler son tout nouveau single. Alors que son titre Maria Maria a été élu Chanson de l’année 2018 en direct sur TF1 le 8 juin dernier, il sera très bientôt de retour dans les bacs. Il y a deux jours, le jeune homme teasait déjà la sortie du morceau sur Twitter. Ce mercredi 20 juin, il a annoncé à ses fans la sortie imminente de Pour Oublier. Et si le chanteur a choisi la date du 21 juin ce n'est pas tout à fait par hasard.

"Demain, c'est l'été, la fête de la musique et la sortie de mon nouveau single !!!", a écrit le gagnant de The Voice 3 sur le réseau social, visiblement très impatient de faire découvrir son morceau à ses fans de la première heure. En d’ajouter : "Prêts à faire la fête, Amigos !?". Une petite phrase qui sous-entend que ce futur tube devrait être festif et dansant, bref parfait pour mettre l’ambiance sur le dance-floor cet été !

En attendant de pouvoir écouter l’intégralité de Pour Oublier jeudi 21 juin, vous pouvez d’ores et déjà entendre quelques notes dans le post du chanteur. Patiente, patiente…





Revivez le duo Raffi Arto/Kendji Girac sur Andalouse dans The Voice 7 :