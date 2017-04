Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Kendji Girac n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. Le jeune chanteur, grand vainqueur de la saison 3 de The Voice travaille d’arrache-pied sur la réalisation de son troisième album. Et pour cela, il s’est envolé pour les Etats-Unis direction les studios d’enregistrement de Miami. Très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, il partage les moments forts de son quotidien avec sa communauté. Après avoir posté une photo de son bain de soleil sexy et torse-nu, le jeune homme a dévoilé il y a deux jours, un cliché pris lors de la réalisation de son tout premier tatouage. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette photo a particulièrement fait réagir les internautes.

Si le motif de ce tatouage n’est pas totalement lisible, certains internautes pensent deviner qu’il s’agit d’un loup. Mais dans les commentaires, les fans de Kendji s’affrontent et ils sont loin de faire l’unanimité derrière leur idole. Si certains sont ravis pour leur chanteur préféré, d’autres sont déçus et ont du mal à comprendre pourquoi le chanteur a succombé à cette tentation. Il faudra faire preuve de patience pour en savoir plus sur ce dessin et les raisons qui ont poussé Kendji Girac à franchir le cap.





TATTOO !!! Une publication partagée par Kendji Girac (@kendjiofficiel) le 21 Avril 2017 à 12h26 PDT

Revivez sa meilleure performance