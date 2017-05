Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Elle m’a aimé, de tout mon corps, de toute mon âme", chante Kenji Girac dans ce morceau mélancolique extrait de son album Kendji paru en 2014. La chanson au texte fort, parle d’une histoire d’amour passée que le vainqueur de The Voice 3 essaye tant bien que mal d’oublier. Trois ans plus tard, c’est un talent de la même émission qui s’attaque à ce morceau. Cette fois-ci, le message que veut délivrer Lisandro n’est pas le même. Il dédie ce morceau à une amie très proche qui est tombée malade quelques années auparavant. En chantant ce titre, le poulain de M Pokora adresse un Mea Culpa à celle qui a beaucoup compté pour lui et qu’il a délaissé. "Quand tu as 16 ans, tu penses plutôt à t’amuser et pas trop à aller la voir à l’hôpital. Aujourd’hui j’ai grandi et je sais à quel point elle a pu souffrir ", déclare-t-il. Et de conclure "je profite de cette occasion pour lui montrer à quel point je m’en veux de l’avoir laissé tomber".

"Un diamant brut"

La prestation de Lisandro Cuxi a fait sensation. Sur le plateau de The Voice, les coachs ne sont pas restés insensibles. Tous ont souligné la justesse et la voix peu singulière de l’artiste. "Lisandro est un génie", annonce Zazie, émue par ce qu’elle vient d’entendre. Le "diamant brut" de M Pokora continue l’aventure. Il laisse derrière lui Karla et Vincent qui ne déméritent pas pour autant. On le retrouvera la semaine prochaine pour le premier direct de l’émission musicale.