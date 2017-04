Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Actuellement à Miami pour la préparation de son troisième album, Kendji Girac a publié sur son compte Instagram une photo de lui torse nu ! Non, le jeune chanteur ne se lance pas dans une carrière de mannequin, il s’est juste offert une petite pause bronzette avant de repartir en studio ! Le gagnant de la saison 3 de The Voice a quand même bien raison de se faire plaisir, puisqu’il compte travailler d’arrache - pied sur ce nouvel opus, pour lequel il a annoncé prendre son temps.

Kendji Girac a mis la barre haute avec ses deux précédents albums. Son premier album éponyme Kendji sorti en 2014, vendu à 1,4 million d’exemplaires est certifié double disque de diamant, le second Ensemble s’est écoulé a près d’un million également. A 20 ans, il chante à guichet fermé dans les plus grandes salles de concerts en France. Depuis sa victoire à The Voice en 2015, le jeune homme fait partie des artistes francophones vendant le plus de disques.

Kendji peut être fier, son sourire, sa musique aux rythmes « gipsy-pop» comme il le décrit, lui permet de rendre heureux ses fans. Il a d’ailleurs confié une anecdote touchante au Parisien : « Je me rappelle que, à l’un de mes concerts, une fille m’a dit : « Il y a un mois, je voulais me suicider, et depuis que j’écoute ton album, j’ai retrouvé la joie de vivre. » C’est le genre de déclaration qui marque une vie, j’en frissonne encore. »





Retrouvez The Voice samedi dès 20h55 sur TF1





Hello les Amis!!!😝 Petite séance de bronzage avant d'aller en Studio🎸🎤 😘😘 Une publication partagée par Kendji Girac (@kendjiofficiel) le 18 Avril 2017 à 7h08 PDT