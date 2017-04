Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Kendji Girac, le grand gagnant de la saison 3 de The Voice, a repris le chemin des studios pour enregistrer un projet dont on ne sait pas encore si c’est le sien ou une collaboration extérieure. En effet, récemment, il a posté une photo depuis un studio à Miami en compagnie de DJ Kore, ex-compagnon de travail de Lacrim.



Même s’il travaille beaucoup, l’ancien poulain de Mika n’oublie pas de prendre un peu de temps libre pour lui. Et ce temps libre, il le passe avec sa nouvelle amie : « Panda ». Panda, c’est un adorable chien qui obéit au doigt et à l’œil de l’interprète de celui qui s’est fait remarquer en revisitant totalement « Bella » de Maître Gims. La preuve dans la vidéo postée sur Instagram par le chanteur.



Attendris, les fans de Kendji Girac n’ont pas hésité à partager des petits mots à l’adresse de l’adorable animal : « Je craque c'est trop chou », « Mdr mon chien, je peux rêver pour qu'il fasse ça », « il est trop mignon », « Très mignon ce chien et il est très obéissant », « j'adore ton chien Kendji », « Un peu de douceur à travers votre vidéo @kendjiofficielbelle complicité avec Panda...merci à vous, Kendji de partager de beaux moments avec "nous" », peut-on ainsi lire dans les commentaires des fans. La vidéo, quant à elle, dépasse les 121000 vues, au moment où l'on écrit.