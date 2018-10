Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

TF1 diffusait ce soir, la troisième et avant dernière soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids. De nouveaux talents ont ainsi été sélectionnés par les quatre coachs.

Ce soir, Patrick Fiori a mené la vie dure à Soprano. Il gagne trois nouveaux talents dans son équipe : Carla, Ilona et Louna. Il compte au total, huit talents dans son équipe. Soprano a su rebondir et a remporté lui, deux nouveaux talents : Talisa et Enzo. Il comptabilise six talents dans son équipe tout comme Jenifer qui a convaincu ce soir, la rockeuse québécoise Mathilde de la rejoindre. Enfin, Amel Bent a enrichi son équipe de deux talents : Hindi et Ermonia. Les coachs vont finaliser leurs équipes la semaine prochaine, chacune compteront neuf talents.





Jenifer :

- Mathilde « Whole lotta love » de Led Zeppelin





Amel Bent :



- Hindi « Listen » d’Amel Bent

- Ermonia « Something’s got a hold on me » Etta James (Version Christina Aguilera)







Patrick Fiori :

- Ilona « Come » de Jain

- Carla « Take me to church » de Hozier

- Louna « Castle in the snow » de The Avner





Soprano :

- Talisa « Love on the brain » de Rihanna

- Enzo « Je serai là » de Slimane





