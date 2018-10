Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, TF1 diffusait le deuxième prime d’auditions à l’aveugle de The Voice Kids. L’occasion pour les téléspectateurs d’assister à de nouvelles prestations, toujours plus surprenantes et de découvrir des voix inédites. Certains jeunes talents ont aussi réussi à se démarquer en récoltant les quatre buzz tant espérés. C’est le cas d’Alexander qui a chanté Johnny B Good de Chuck Berry ou encore Mélia. La jeune femme a soufflé un vent de folie en interprétant Redemption Song de Bob Marley. Une vague d’émotion a aussi submergé le plateau grâce à la prestation d’Emma. Du haut de ses 9 ans, la fillette a provoqué les larmes des quatre coachs avec sa reprise de Je suis malade de Serge Lama. Pour sa deuxième tentative, Wilson (qui a déjà tenté l’aventure The Voice Kids) a récolté les quatre buzz après avoir chanté Listen de Beyoncé.

D’autres talents ont fait voyager le jury à l’instar de Léna, âgée de 14 ans. La jeune fille a tenté de décrocher sa place en interprétant le titre Jodel-Time de Oesch’s Die Dritten, une musique folklorique suisse. Grâce à cette prise de risque, Léna a convaincu Patrick Fiori : « Ce soir, tu as été immense, tu as une technique hors du commun, je n’ai jamais entendu ça », a-t-il lancé.

Jenifer :

- Mélia « Redemption Song » de Bob Marley

- Camila & Zion Luna « Chained to the Rythm » de Katy Perry

- Jenifer « Let It Go » de James Bay

Amel Bent :

- Wilson “Listen” d’Amel Bent

Patrick Fiori :

- Lina « Désolé » de Sexion d’assaut

- Alexander « Johnny B.Goode » de Chuck Berry

- Léna « Jodel-Time » de Oesch’s Die Dritten

- Alexandre “Adieu” de Slimane

Soprano :

- Emma « Je suis malade » de Serge Lama

- Marie « New York New York » de Franck Sinatra

