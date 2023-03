Kids. Quand Agathe s’attaque à un monument de la chanson

Pour devancer Evän dans le cœur des téléspectateurs, Agathe a misé sur l’inoubliable et incontournable Quand on a que l’amour de Jacques Brel.

Après avoir gagné sa place en finale en reprenant Ma Déclaration de France Gall, Agathe a choisi de s’attaquer à un nouveau monument de la chanson française ce samedi soir. Pour accéder à la dernière partie de la finale, la jeune chanteuse de 15 ans a donné des frissons en reprenant une chanson incontournable de la discographie de Jacques Brel.

C’est avec Quand on a que l’amour qu’Agathe monte sur scène. Un titre sorti en 1956 qui est connu pour être l’un des premiers succès de son interprète original. Reprise par de nombreuses stars, notamment Céline Dion, Maurane ou encore Johnny Hallyday, aussi bien en concert que sur le petit écran, cette chanson puissante et touchante n’a pas laissé de marbre les coachs de l’émission de TF1 : "Tu es une artiste incroyable, l'émotion que tu me procures, je ne peux pas la décrire. Tu es digne de ta voix et de ton talent", affirme Patrick Fiori.

Un duel de choc

Pour espérer remporter cette saison 3 de The Voice Kids, Agathe doit affronter dans un premier temps Evän, le deuxième finaliste de la team Patrick Fiori. Après le passage des deux talents de chaque équipe, le public est en effet invité à voter pour départager ces deux futures stars de la chanson. Le vainqueur de ce premier vote sera ensuite confronté aux gagnants des deux autres équipes. Tous trois montent sur scène une dernière fois en reprenant le titre qu’ils ont interprété lors des auditions à l’aveugle. Au public de trancher ensuite pour désigner le successeur de Jane, la gagnante de The Voice Kids 2.