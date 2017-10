Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

En 13 ans de carrière, Amel Bent a conquis le cœur des français. Sur la scène de The Voice, ses plus grands tubes ont été repris par les kids... Petit tour d'horizon.

C'est LA bonne nouvelle de la semaine. Amel Bent, figure incontournable de la chanson française, devient coach de la prochaine saison de The Voice Kids ! Âgée de 32 ans, la jeune femme qui a 13 ans de carrière derrière elle rejoint le fauteuil rouge des coachs pour dénicher la future voix de demain. Sa participation à l'émission musicale de TF1 est comme un retour aux sources pour l’interprète de Ma Philosophie. Car c'est également dans une émission de chant qu'elle s'est fait repérer alors qu'elle n'avait que 19 ans. Depuis, sa carrière s'est envolée. Véritable machine à tubes, la jeune femme a réalisé des records de vente pour ses tubes Ma Philosophie, Ne retiens pas tes larmes. Et que dire de ses albums A 20 ans, Où je vais qui se sont hissés en tête des ventes ? Pas étonnant alors, que les kids aient repris ses chansons sur la scène de The Voice à maintes reprises...

La finaliste de la dernière saison, Cassidy a réalisé une performance touchante et émouvante sur Tu n'es plus là, de la chanteuse Amel Bent. La chanson, qui est une véritable déclaration d'amour à l'être aimé a provoqué de vives émotions chez Patrick Fiori qui a remercié la jeune fille pour ce délicieux moment. Même son de cloche chez Jenifer, qui se dit touchée par la chanson. La chanteuse souligne le fait qu'il est très difficile de chanter du Amel Bent en temps normal, mais la fillette s'en est très bien sortie. Regardez :





En début de saison, c'est la jeune Tanit qui a décidé de mettre au goût du jour une chanson du répertoire d'Amel Bent. Même si les coachs ne se sont pas retournés sur cette dernière, ils gardent en mémoire l'audace et la fraîcheur qu'a apporté le talent sur scène . Lors de la saison 3 de The Voice Kids, c'est un trio de filles qui s'est présenté sur la scène. Pour défendre leurs places, les trois chanteuses ont repris Où je vais, une chanson phare d'Amel Bent. Douce, mélodieuse et un brin mélancolique, le titre phare de la chanteuse pop a conquis les coachs qui ont du mal à départager Romane, Josiane et Lyn.