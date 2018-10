Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Le premier prime d’auditions à l’aveugle de The Voice Kids a été diffusé sur TF1. L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir de jeunes voix exceptionnelles mais aussi d’assister à l’arrivée d’Amel Bent dans le fauteuil rouge. La chanteuse a d’ailleurs éprouvé une vague d’émotion lors d’une prestation…

Si les rires sont nombreux et l’ambiance garantie sur le plateau de The Voice Kids, l’émotion est également au rendez-vous. Pour ce premier prime d’auditions à l’aveugle, Amel Bent l’a bien compris. L’interprète du titre Ne retiens pas tes larmes a visiblement été bouleversée après la prestation de Maïssa. La jeune fille, âgée de 11 ans, a choisi de se lancer sur scène et tenter de convaincre les coachs grâce à la chanson Ma philosophie, chantée par Amel Bent. Une prise de risque qui a fonctionné puisque l’interprète original a été bouleversée par cette reprise. Amel Bent a d’ailleurs été la première à buzzer suivi de près par Soprano. Les deux coachs ont salué l’aisance sur scène de la fillette mais aussi son joli grain de voix : « Tu chantes cette chanson, tu n’étais pas née quand je l’ai chantée, a confié Amel Bent, émue. Ça m’a beaucoup touchée. Cette chanson veut dire énormément pour moi. Elle a changé ma vie, dès le début de mon histoire. Tu m’as fait un grand honneur… » Ce n’est donc pas un hasard si Maïssa a choisi de poursuivre l’aventure auprès de la célèbre chanteuse.

Touchée, Amel Bent a également souhaité rencontrer la famille de Maïssa en coulisses. Elle est ainsi partie à la rencontre de ses parents : « Je l’ai prise parce qu’elle a trop bien chanté, a-t-elle ajouté. Elle n’a pas essayé de copier, j’ai vraiment ressenti sa personnalité vocale. Elle m’a ramenée à tout ce qu’il y avait de plus pure à l’époque, à tous mes espoirs quand j’avais son âge. Elle m’a fait voyagée dans le temps. »