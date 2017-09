Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La soirée The Voice Kids bat son plein sur TF1. Pour le plus grand plaisir du public mais aussi des téléspectateurs, l'un des talents a particulièrement ému les coachs. Il s’agit d’Angelina, qui a fondu en larmes après sa prestation.

Les émotions sont fortes dans The Voice Kids. Surtout pour les plus jeunes qui réalisent leur rêve en montant sur la scène devant les trois coachs du programme. Angelina, âgée de 9 ans, ne dira pas le contraire. La jeune fille a choisi d’interpréter le titre de Zazie « J’envoie valser ». Un choix étonnant pour ce petit bout de femme mais aussi très audacieux. Dès les premières notes, Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora ont été conquis par sa prestation, à la fois mélancolique, touchante et pure : « Il y a des moments de grâce dans la vie et on n’en rencontre pas souvent, a même confié son coach. L’émotion passe au travers du cœur, tu es rentrée dans notre cœur pour de vrai. Je voulais te remercier car l’émotion ne s’explique pas. »

Un flot d’émotions fortes

Grâce à cette jolie performance, Angelina a conquis les coachs. Elle a d’ailleurs été choisie par Patrick Fiori pour la grande finale de cette quatrième saison de The Voice Kids. Un soulagement et un véritable bonheur pour la jeune fille qui n’y croyait visiblement pas. En coulisses et auprès de Karine Ferri, la fillette a fondu en larmes. Un moment touchant qui n’a évidemment pas laissé l’animatrice indifférente. Rendez-vous donc pour la finale samedi prochain à partir de 21 heures sur TF1.

Angelina a aussi fait pleurer les coachs !