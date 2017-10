Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Interrogée par "MYTF1" quelques minutes seulement après avoir remporté "The Voice Kids 4", Angelina s'est confiée sur cette belle aventure et sur ce qu'elle compte faire après sa victoire.

Après Carla, Jane et Manuela, une nouvelle jeune chanteuse vient d'inscrire son nom dans la liste des grandes gagnantes de The Voice Kids. Samedi soir, en direct sur TF1, Angelina a remporté le précieux trophée mis en jeu dans l'émission. Une victoire qui a bouleversée la jeune protégée de Patrick Fiori. "Merci beaucoup les gens d'avoir voté, ça me touche beaucoup", a confié la benjamine de la finale à MYTF1.fr.

Confirmant "avoir beaucoup progressé" dans l'émission grâce aux "conseils reçus", elle avoue qu'elle "n'arrive pas à y croire" en évoquant sa victoire. Sur un petit nuage grâce au trophée qui "pèse des millions de tonnes" qu'elle tient dans ses mains, elle remercie "sa famille, ses amis, sa meilleure amie et son coach" pour cette belle aventure. Très émue d'être devenue la quatrième gagnante de The Voice Kids, Angelina n'en oublie pas pour autant des préoccupations plus terre-à-terre telle que l'école. "Je vais continuer à beaucoup travailler à l'école et faire de mon mieux", explique-t-elle ainsi.

Lors de cette finale présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri, Angelina a su séduire les téléspectateurs en reprenant dans un premier temps Tous les mêmes de Stromae. Ce qui lui a permis de gagner son ticket d'entrée pour la deuxième partie de la finale face à Cassidy, le second talent de Patrick Fiori. Opposée dans la dernière ligne droite à Leeloo (team Jenifer) et Betyssam coachée par M Pokora, elle a su convaincre le public grâce à son duo avec Patrick Fiori sur All in you de Synapson et Anna Kova.

Découvrez ci-dessous l'interview exclusive d'Angelina accordé à MYTF1 juste après sa victoire !