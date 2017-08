Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi 26 août, Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora s’apprêtent à accueillir de nouveaux talents en herbe lors de la deuxième salve des auditions à l’aveugle. On vous propose en exclusivité un petit aperçu de ce que vous réserve cette deuxième émission.

Lors du retour de The Voice Kids ce samedi 19 août, de nombreux chanteurs ont subjugué les coachs grâce à leur voix et à une prestation exceptionnelle. Ce samedi 26 août de nouveaux talents en herbe vont tenter leur chance et essayer de séduire Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora.

Comme vous pouvez le découvrir dans les premiers extraits inédits de cette deuxième émission, les jeunes artistes comme Eléa 11 ans, Eddy 10 ans, Chiara 9 ans, Enzo 13 ans, Swing 8 ans… rêvent tous de monter sur la grande scène de The Voice Kids afin de laisser exprimer tout leur talent et leur passion. Au programme donc : d’énormes cris, des candidats bondissants et de nombreuses danses de la joie.

D’ailleurs, les coachs ne sont pas au bout de leurs surprises. M pokora qui adore faire le show, n’en mène pas large quand un jeune talent lui donne, pour la première fois cette saison, la « chair de poule ». Jenifer, elle, est au bord de se décrocher la mâchoire tellement elle est impressionnée par le talent des « Kids ». Quant à Patrick Fiori, il remarque que le niveau est encore monté d’un cran, cette saison.

Côté chanson, nos jeunes talents vont s’attaquer à des chansons mythiques qui demandent une sacrée maturité. Parmi les titres que les talents chanteront samedi prochain, on peut d’ores et déjà citer l’inimitable All by myself, le légendaire Imagine de John Lennon ou encore le tube de Christophe Maé, Il est où le bonheur ?.

Pour découvrir tous ces nouveaux talents et bien d’autres, rendez-vous ce samedi 26 août à partir de 21h.

On vous propose également de découvrir en exclusivité la prestation extraordinaire d'un talent sur All by myself :