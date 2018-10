Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

1- David Bowie sort de ce corps !

Hindy, jeune parisien de 14 ans qui vit musique, reçoit sa participation aux auditions à l’aveugle de The Voice Kids de la bouche de Karine Ferri. « Je n’ai pas choisi la musique, c’est la musique qui m’a choisie ». Son rêve le plus fou ? « Etre musicien ». Ce soir dans l’épisode 3 de The Voice Kids, Hindy chante « Space Oddity » de David Bowie. Avec sa guitare et une démarche assurée, il se lance sur la scène. Amel Bent est la première à se retourner ! Quelques notes de musique plus tard, c’est au tour de Jenifer d’appuyer sur son buzzer. A la fin de la prestation, les quatre coachs sont debout pour l’applaudir. « Il y a un truc super dark dans ta voix qui m’a beaucoup ému. Tu m’as fait penser à ces grands chanteurs rocks qui ne sont plus de ce monde, » commente Amel Bent. « J’ai adoré. Dans The Voice Kids, c’est la première fois qu’on entend du David Bowie. Pour cette audace-là, je te veux que tu viennes chez moi avec ta guitare, » supplie Jenifer. « Il est amoureux d’elle, » se désole Amel et pourtant c’est à cette dernière qu’il demande : « J’aimerai bien faire partir de votre équipe ». « Je ne réalise pas et j’adore ce que m’a dit Amel Bent. Ça me touche beaucoup et je le ressens aussi ». C’est parti pour une petite danse de la joie !





2- Lenni Kim de retour pour soutenir la québécoise Mathilde

Place à Mathilde, jeune show girl québécoise de 14 ans. Elle adore la France et est très heureuse d’être ici pour les auditions à l’aveugle de The Voice Kids. Parmi les artistes qu’elle préfère : Lenni Kim, le jeune chanteur québécois qui avait fait lui aussi The Voice Kids. Et surprise, il est venu pour l’encourager ! « Si je peux te donner un conseil, c’est d’en profiter un maximum et de rester toi-même ». « Whole Lotta Love » de Led Zeppelin. Quelques seconds avant la fin, Jenifer et Amel Bent se retournent ! « On ne pouvait pas ne pas appuyer, » surenchérissent Soprano et Patrick Fiori. Les quatre coachs sont en transe ! « J’entends la Céline Dion qui dort en toi, » commente Amel. « J’ai adoré ton choix de musique et la personnalité que tu as, » ajoute Jenifer. « Il y a une alchimie parfaite entre Cindy Lauper et Madonna, » souligne Patrick Fiori. « Je vais aller avec Jenifer, » décide finalement Mathilde. Bienvenue dans The Voice !









3- Battle entre Soprano et Patrick Fiori

Pour cette troisième soirée des auditions à l’aveugle. Patrick Fiori et Soprano se sont disputés les mêmes talents. Carla a 12 ans et vient de Nice. Sa passion pour le chant, elle la tient de sa maman à qui elle voudrait dédier sa victoire dans The Voice Kids si elle parvient à séduire les coachs. Ce soir, elle chante « Take me to church » d’Hozier. Au premier refrain, Soprano se retourne ! Patrick Fiori suit le mouvement. Deux fauteuils retournés pour Carla et quatre coachs debout ! « Tout mon fauteuil a tremblé (…) J’espère que tu vas me choisir, » supplie Soprano avant de demander : « Quelle genre de musique tu aimes ? Quelle est ta star internationale préférée ? ». « Un artiste international que j’aime, c’est Monsieur Patrick Fiori ! » Sans surprise, elle décide donc de continuer l’aventure avec Monsieur Patrick Fiori. « Il a même pas eu besoin de parler ! » Soprano est dégouté … « Elle part peut-être avec toi mais elle a tes conseils comme bagages et ça, ça va lui servir, » conclut Patrick.









Place maintenant à Talisa. « Quand j’avais 7 ans, ma sœur qui était plus petite que moi, est décédée. La chanson m’a aidée à m’ouvrir et à être beaucoup plus positive. Ça m’a donné de la force, » raconte le prochain talent des auditions à l’aveugle. Talisa a 15 ans et ce soir, elle chante « Love on the brain » de Rihanna. Après les premières notes, Soprano se retourne ! Comme pour Carla, Patrick Fiori se retourne aussi. Cela va se jouer entre les deux coachs masculins et cette fois, Soprano n’a pas l’intention de laisser sa place. « Je sentais que tu kiffais et surtout que tu avais l’attitude ». « Je vous adore tous les deux mais je pense que je vais prendre Soprano ! » Bienvenue dans The Voice à Carla et Talisa !





4- Matt Pokora a un message pour Gloria





Dans The Voice Kids, le talent n’a pas d’âge et Gloria est dans la compétition pour nous le rappeler. A 6 ans seulement, elle veut tenter sa chance comme les grands ! Elle chante depuis 3 ans même si ça embête ses voisins et adore « Matt Kopora ». « Je voulais le voir mais il a parti, » raconte Gloria, « J’étais un petit peu fâchée ». Pas le temps de pleurer, Nikos a une surprise pour notre jeune talent : un message vidéo de son idole ! Juste avant de monter sur scène, Gloria est un « tout petit peu stressée ». C’est parti pour sa reprise « Hello » d’Adèle ! Jusqu’au bout, Gloria ne lâche rien mais sa détermination ne suffira pas à convaincre les coachs. Les fauteuils ne se retourneront pas ce soir pour Gloria … Ils sentent que ce petit chat est trop jeune pour une compétition comme celle-ci « Tu dois chanter encore un peu dans ta chambre, » lui conseille Jenifer. Nikos est appelé pour ses talents de photographe afin d’mmortaliser la venue de Gloria sur le plateau. Cheeese !







5- Du concert de The Voice aux auditions à l’aveugle de The Voice Kids

« Jamais je ne me serais imaginé que quelqu’un allait me demander de faire The Voice Kids. C’était mon destin ». Louna a 11 ans et a été découverte durant l’entracte du concert de The Voice au Palais des sports. « C’était magique. La plus belle soirée de ma vie ». Ce soir sur la scène de The Voice Kids, elle chante « Castle in the snow » de The Avener. « Je ne veux pas passer à côté de toi ! » Patrick Fiori est le seul à s’être retourné mais qu’importe : « Je me suis régalé ».