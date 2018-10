Par ZY | Ecrit pour TF1 |

En attendant le troisième épisode de The Voice Kids, MYTF1 vous dévoile d'ores et déjà l'audition à l'aveugle d'une jeune artiste à la voix exceptionnelle qui va réussir à séduire le coeur des coachs.

Le troisième épisode de The Voice Kids qui sera diffusé ce vendredi 26 octobre promet encore de bien belles surprises et des talents en herbe déjà hors normes. C’est le cas notamment de cette jeune artiste de 12 ans dont on vous révèle en exclusivité l’audition à l’aveugle.



Il lui aura suffi seulement quelques secondes pour convaincre Soprano d’appuyer sur le buzzer rouge et de se retourner. Il faut dire que dès les premières notes de Something’s got a hold on me d’Etta James, cette jeune artiste prouve qu’elle a déjà tout d’une grande.



Les autres coachs, encore dos à la scène, ne s’y méprennent pas non plus quant au grand talent de cette petite fille. Patrick Fiori est saisi, Amel Bent ferme les yeux pour mieux savourer la musique et Jenifer se lève pour mieux se déhancher. Une fois la prestation de notre talent terminée, Soprano va alors s’exclamer : "A 12 ans, c’est un truc de fou d’avoir autant d’âme !"



Mais alors est-ce que les autres coachs vont finir par se retourner ? Qui ce jeune talent va-t-elle finalement choisir ? Pour découvrir sa prestation dans son intégralité, savoir combien de coachs vont se retourner et lequel d’entre eux, elle va finalement choisir, rendez-vous vendredi 26 octobre dès 21h.