Dans la Team Patrick Fiori, le mot d’ordre des coachings pourrait être "A fond la forme". La star n’est pas uniquement coach vocal pour les douze talents qui composent son équipe. Non, il est aussi coach sportif … Le bien-être des kids passe avant la performance. Pour bien démarrer le coaching, Patrick Fiori propose à son premier trio composé de Cyril, Dylan et Lou, un petit footing intérieur. Rien de mieux pour travailler son souffle et tenir les notes. Et même après avoir couru, les trois jeunes talents offrent à leur coach une reprise tout en douceur de "Donne-moi le temps" de Jenifer, après laquelle Patrick Fiori reste époustouflé par la beauté de leur prestation.

C’est ensuite aux "trois princesses" de Patrick Fiori, Eléa, Lara et Angelina de venir prendre leur cours particulier. Mais aujourd’hui le coaching ne se fera pas à trois mais à cinq... Scraty et Scrator sont de la partie ! Souvenez-vous, ces petites peluches ont aussi accompagné Angelina lors des auditions à l’aveugle, elles lui portent bonheur. Installées sur le piano, Scraty et Scrator veillent au bon déroulement du cours particulier. Et cela semble amuser Patrick Fiori. Mais fini la rigolade, il est temps de se mettre à chanter. Le coach rassure les trois talents, "aujourd’hui j’autorise les erreurs". Mais était-il nécessaire de le faire ? Les trois bouts de chou envoient du lourd, du très lourd même, sur "Lost on you" de LP. Eléa, Angelina et Lara ont même le droit à des applaudissements de leur coach après leur prestation.



C’est ensuite le tour du coach en nutrition d’entrer en scène… Oui car avant de chanter, Patrick Fiori s’assure que son trio formé par Monica, Swing et Cassidy ait pris des forces. Après avoir répondu à ces quelques questions sur leur alimentation et leur sommeil, les trois jeunes filles peuvent se mettre au travail. Leur reprise de "Destin" de Céline Dion est parfaite. Patrick Fiori semble conquis, "les voix sont terribles" commente-t-il. Décidemment, le coach risque d’avoir du mal à départager ses talents.

Pour son dernier trio, Patrick Fiori a fait un choix audacieux. Il a proposé à Maria, Théo et Kelvin, de reprendre "Say Say Say" de Paul McCartney et Michael Jackson. En répétitions, ça groove. Patrick Fiori est très fier des progrès de ses talents et de l’énergie qu’ils partagent entre eux. Pourtant, ce n'était pas gagné selon le coach...