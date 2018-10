Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Elle n’a que 9 ans. Et pourtant, Emma a déjà une maturité saisissante. La petite fille a décidé de chanter le titre Je suis malade de Serge Lama alors qu’elle est atteinte d’une maladie des yeux : « Plus je grandis, plus je perds la vue », a-t-elle confié dans les coulisses. En montant sur la scène de The Voice Kids, Emma a donc souhaité prendre sa revanche mais aussi réaliser son rêve. Et très vite, les coachs ont été bluffés par la voix puissante de la jeune fille mais aussi par son aisance vocale : « On veut paraître fort tout le temps et toi tu nous désarmes », a confié Patrick Fiori.

Durant la prestation, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano n’ont pas caché leur émotion. L’interprète de 4 mots sur un piano n’a pas pu retenir ses larmes, tout comme Jenifer qui est restée très émue tout au long de la prestation : « Tu nous as donné une leçon d’humilité, de vie, on a envie que tu ailles jusqu’au bout ».

Soprano, qui avait déjà croisé la jeune fille avant l’émission, a souligné son courage malgré la maladie : « Chaque fois que je la croise, elle me donne des frissons », a commenté le chanteur. « Je n’oublierai jamais, de toute ma vie, ce moment », a aussitôt réagi Patrick Fiori. Après plusieurs secondes d’hésitation, Emma a choisi de poursuivre l’aventure auprès de Soprano.