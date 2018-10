Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

1) Quand la famille d’un talent débarque sur scène

La bonne humeur était au rendez-vous sur le plateau de The Voice Kids. Après la prestation réussie de Mélia qui a interprété le titre Redemption Song de Bob Marley, la famille de la jeune femme, tout droit venue de Guyane est montée sur scène. L’occasion pour eux de chanter en cœur avec les quatre coachs. Une parenthèse très joyeuse qui a soufflé un vent de folie sur la scène : « Le soleil de la Guyane sur le plateau », a ainsi lancé Nikos Aliagas, qui a lui aussi participé à ce concert improvisé.

2) Grand moment d’émotion avec Emma

Agée de 9 ans, Emma a été l’un des talents marquants de ce deuxième prime d’auditions à l’aveugle. Et pour cause, la fillette a livré une prestation remarquable, pleine de tendresse et d’émotion sur le titre Je suis malade de Serge Lama. Atteinte d’une maladie des yeux, « plus je grandis, plus je perds la vue », a indiqué la jeune fille, Emma a souhaité prendre sa revanche en réalisant son rêve. Et les quatre coachs ont été bluffés par la voix puissante de la jeune fille : « Tu nous as donné une leçon d’humilité, de vie, on a envie que tu ailles jusqu’au bout », a confié Jenifer.

3) Camila et Zion Luna, les voyageurs de la musique



Ils sont « les voyageurs de la musique ». Camila et Zion Luna, sont nés en Espagne, ont vécu à Cuba durant plusieurs années et vivent désormais au Québec. Le frère et la sœur ont choisi d’interpréter à deux voix la chanson Chained to the Rythm de Katy Perry pour tenter de convaincre les coachs. Une mission réussie pour le duo ! « Vous nous avez donné le smile, deux fois plus de plaisir, deux fois plus de voix, de rythme et de soleil dans ce que vous nous avez donné », a expliqué Amel Bent.

4) Une première dans The Voice Kids

Les quatre coachs ont été surpris et étonnés d’entendre une telle prestation. Agée de 14 ans, Léna a décidé de se démarquer des autres talents en interprétant le titre Jodel-Time de Oesch’s Die Dritten, une musique folklorique suisse. Un clin d’œil aux origines de la jeune femme : « Tout le monde fait des chansons connues, moi j’arrive comme ça avec une chanson traditionnelle de chez moi, c’est quand même un stress », a expliqué Léna. Et cette prise de risque semble avoir porté ses fruits puisque Patrick Fiori a été séduit par cette prestation : « Ce soir, tu as été immense. Tu as une technique hors du commun, je n’ai jamais entendu ça. »

5) Une revanche pour Wilson

Wilson avait déjà tenté l’aventure The Voice Kids il y a 2 ans. Malheureusement, le jeune homme n’avait pas été sélectionné par les coachs. Mais pour ce deuxième passage sur le plateau, Wilson semble avoir pris sa revanche en interprétant le titre Listen de Beyoncé. Les quatre coachs ont été convaincus par cette performance.