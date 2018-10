Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Attention, une vague d’émotion risque de déferler sur le plateau de The Voice Kids. Vendredi 19 octobre, un nouveau prime d’auditions à l’aveugle sera diffusé sur TF1. En avant-première, découvrez d’ores et déjà une voix inédite qui devrait bouleverser les quatre coachs : Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori et Soprano. Comme en témoignent les images dévoilées ci-dessus, une jeune fille prénommée Emma interprètera le titre phare de Serge Lama, « Je suis malade ». Une chanson très difficile à interpréter et pourtant, la fillette provoquera beaucoup d’émotion sur le plateau.

Cette nouvelle saison de The Voice Kids devrait être riche en émotions. Durant le premier prime diffusé ce vendredi, la nouvelle coach a été bluffée par le niveau vocal des jeunes talents. Amel Bent a même fondu en larmes devant la prestation réussie de Maïssa, qui a interprété l’une des chansons emblématiques de l’artiste « Ma philosophie » : « Cette chanson veut dire énormément pour moi. Elle a changé ma vie, dès le début de mon histoire. Tu m’as fait un grand honneur », a ainsi confié Amel Bent, émue, sur le plateau.

Soyez au rendez-vous vendredi 19 octobre sur TF1 à partir de 21 heures pour un nouveau prime d’auditions à l’aveugle de The Voice Kids.