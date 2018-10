Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Vous pensez bien connaître Jenifer ? Vous allez découvrir la chanteuse comme vous ne l’avez jamais vue. Très discrète sur sa vie privée, la jeune femme a accepté de se confier aux caméras de TMC. Entre deux tournages de The Voice Kids, elle s’est livrée à cœur ouvert sur son adolescence, sa participation à la Star Academy, l’aventure The Voice, ses débuts en tant que comédienne mais aussi la façon dont elle arrive à gérer sa célébrité au quotidien.

Pour l’occasion, la chanteuse est revenue sur sa terre de cœur : l’île de beauté. Sur la plage de Serra-di-Ferro, en Corse-du-Sud, elle a été confrontée à un écran géant. Mais que lui réservait cette mise en scène ? De très belles surprises. L’artiste a vu défiler les nombreux témoignages de ses proches et de certains collaborateurs ainsi que les moments forts qui ont marqué sa carrière et sa vie personnelle.

Nikos Aliagas, Camille Chamoux, Marc Lavoine, Christophe Willem, Alexia Laroche-Joubert, Pascal Nègre ou encore Armande Altaï ont tous fait des confidences sur la coach de The Voice Kids. Sa mère Christine, sa cousine Coralie ou encore ses amis d’enfance Charlotte et Mathieu se sont eux aussi prêtés au jeu. Entre images d’archives et forte émotion, Jenifer va se retrouver "face à sa vie". Rendez-vous ce mardi 16 octobre dès 21h00 sur TMC et vendredi 19 octobre prochain dès 21h00 pour les prochaines auditions à l’aveugle de The Voice Kids sur TF1.

En attendant, voici ce qui vous attend dans The Voice Kids vendredi :