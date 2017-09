Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La demi-finale de The Voice Kids a été riche en rebondissements et en surprises. Parmi les douze talents en compétition, seuls six ont été sélectionnés pour la grande finale. Découvrez vite leur identité !

La quatrième saison de The Voice Kids se poursuit sur TF1. Une fois encore, les talents en compétition ont redoublé de motivation pour tenter de convaincre leur coach. Et le niveau était bel et bien au rendez-vous pour cette demi-finale. Dès le début de la soirée, le ton a été donné par le jeune Dylan, âgé de 12 ans, qui a merveilleusement bien interprété le titre de Zaz, « Eblouie par la nuit ». Les filles ont également brillé par leur aisance, leur puissance vocale mais aussi par leur interprétation. C’est le cas de la belle Angelina, qui a tout juste 9 ans, a su toucher en plein cœur son coach Patrick Fiori mais aussi Jenifer, qui ont laissé échapper quelques larmes. Une prestation particulièrement émouvante sur le titre de Zazie « J’envoie valser ».

Du haut de ses 11 ans, Thibault a aussi étonné les coachs pour avoir revisité le titre phare d’Amir, « On dirait » en piano/voix. Le jeune garçon a choisi de dédicacer ce titre à sa mère. Une délicate attention qui a évidemment ému la principale intéressée mais pas seulement. Jenifer a également été envoûtée par la prestation de Thibault.

Si certains talents ont opté pour des titres francophones, d’autres ont préféré interpréter des chansons en anglais. C’est le cas d’Ilyana, 11 ans, qui a chanté « No One » d’Alicia Keys ou encore d’Antoine qui a souhaité sortir de son registre en interprétant « Just the way you are » de Bruno Mars. Et grâce à cette prise de risque, le jeune homme parvient à accéder à la finale.

Découvrez le nom des six finalistes de cette quatrième saison de The Voice Kids

- Cassidy et Angelina pour l’équipe de Patrick Fiori

- Amandine et Leelou pour l’équipe de Jenifer

- Betyssam et Antoine pour l’équipe de M Pokora