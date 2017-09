Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, à partir de 21 heures sur TF1, vous avez rendez-vous avec les coachs et les talents de la quatrième saison de The Voice Kids. Et pour cette demi-finale, la playlist va sans aucun doute vous plaire… Découvrez d'ores et déjà quelques titres de la soirée !

La grande demi-finale de cette quatrième saison de The Voice Kids débarque dans quelques heures sur TF1. Douze talents sont encore en compétition pour tenter de décrocher leur place en finale. Et pour ce prime, qui s’annonce fort en émotions, ils sont prêts à donner leur maximum. Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora devront ensuite départager et choisir seuls deux talents dans leur équipe respective. Une décision de taille qui pourrait bouleverser le destin de ces graines de stars.

Le prime sera évidemment rythmé par une playlist de chansons diverses et variées. Au programme, des titres francophones comme « Envole-moi » de Jean-Jacques Goldman mais aussi « On dirait » d’Amir, « J’envoie valser » de Zazie ou encore « Au café des délices » de Patrick Bruel. D’autres talents ont choisi de chanter en anglais sur des titres phares comme « Time after time » de Cyndi Lauper et « Just the Way You are » de Bruno Mars.

Soprano est également l’invité exceptionnel pour cette demi-finale. Aux côtés de Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora, le chanteur est chargé de conseiller les talents en compétition, mais aussi de les rassurer durant les dernières répétitions. L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir les secrets de son nouvel album. Soyez donc au rendez-vous dès ce soir pour The Voice Kids !

