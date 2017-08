Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lors de son passage dans The Voice Kids, Dylan a fait sensation en reprenant "Adieu" de Slimane. Une prestation qui a également impressionné un chanteur de renom qui n’a pas hésité à lui apporter son soutien.

Ce samedi 19 août, c’était le grand retour de The Voice Kids. Parmi les jeunes talents en herbe qui ont retenu l’attention des coachs, on retrouve Dylan. Le jeune garçon de 12 ans a en effet réussi à convaincre Patrick Fiori de se retourner grâce à son interprétation du titre Adieu de Slimane. Pour Dylan, c’est un peu un rêve qui est devenu réalité, d’autant qu’il ignorait jusqu’au dernier moment qu’il allait participer à The Voice Kids. C’est d’ailleurs Slimane, son idole, qui le lui a annoncé.

« Je suis très surpris de ce que tu nous a interprété. C’est un texte lourd, c’est une histoire forte. (…) Slimane pour moi, c’est une révélation, c’est vraiment un très grand artiste, c’est un très bon choix, » a ainsi déclaré l’interprète de Phoebus dans la comédie musicale Notre Dame de Paris.

Si Dylan a pu bénéficier des conseils du gagnant de la 5e saison de The Voice et le soutien de Patrick Fiori, il peut désormais compter sur une autre star, un autre chanteur à succès qui n’a pas hésité à lui faire part de son admiration. Il s’agit de Mickaël Miro ! L’auteur compositeur interprète qui a notamment remporté le prix de La Chanson de l’année pour L’horloge tourne sur TF1 en 2011, a en effet posté un message plein d’admiration envers le jeune garçon, sur son compte Twitter. Il a en effet écrit : « Bravo Dylan. Tu vas être au top dans l’équipe du patron Patrick Fiori. Slimane, gare à la relève ! »





Redécouvrez la prestation de Dylan lors des auditions à l'aveugle :