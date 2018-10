Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ermonia a 12 ans. D’origine arménienne, elle vient d’une famille de musiciens et a commencé à chanter à l’âge de 12 ans. Elle assure n’avoir jamais pris de cours de chant et s’entrainer avec le karaoké. Son rêve est qu’un fauteuil se retourne et veut tout faire pour y arriver. Ce soir, elle chante « Something’s got a hold on me » d’Etta James, version Christina Aguilera. A peine a-t-elle commencé à chanter que Soprano se retourne déjà ! Amel Bent prend un peu plus son temps pour se retourner mais finit debout pour applaudir. « Tu déchires, » balance l’interprète de « Ma philosophie ». Les compliments t ! « A 12 ans, c’est un truc de fou d’avoir autant d’âme, » s’étonne Soprano.









Patrick Fiori qui a deviné les origines arméniennes d’Ermonia, lui propose un duo sur la chanson « Délé Yarman ». Ses copains coachs sont littéralement conquis par ce chant traditionnel arménien. « C’est magnifique. J’ai les larmes aux yeux, » confie Soprano. « C’est un beau moment que tu nous as offert». « Je crois que je vais aller avec celle avec qui j’ai commencé le chant : Amel Bent ». Bienvenue dans The Voice Kids Ermonia !