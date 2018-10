Par SC | Ecrit pour TF1 |

Les coachs de The Voice Kids sont des chanteurs avant tout et ils n'hésitent pas, chaque année, à laisser exprimer tout leur talent sur une reprise, à laquelle ils s'attaquent ensemble comme une véritable équipe. Cette saison, Patrick Fiori et les autres ont choisi de se produire sur une chanson que les téléspectateurs connaissent bien : L'envie, de Johnny Hallyday. Sur les notes de ce titre phare du Taulier, les coachs ont donné de la voix et démontré qu'ils n'avaient rien à envier à leurs meilleurs talents.

Cette reprise, qui réserve une petite surprise à la fin - les coachs deviennent littéralement des superhéros sur papier glacé- n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend durant cette nouvelle saison de The Voice Kids... Il faut dire que les premières voix dévoilées cette saison sont de très haut niveau ! Les amateurs de talent et de grain de voix en or vont être tour à tour surpris, conquis ou encore totalement époustouflés par les prestations de ces jeunes talents.







Pour découvrir ces reprises incroyables, rendez-vous vendredi 12 octobre à 21h sur TF1 pour le tout premier prime de la saison !