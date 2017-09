Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Révélés en saison 3 de The Voice Kids, Evän et Marco reviennent sur le devant de la scène avec un premier single, La Tribu de Dana. MYTF1 vous propose de visionner le clip en exclusivité.

Souvenez-vous. C'est lors de la saison 3 de The Voice Kids que les téléspectateurs font la connaissance d'Evän. Le jeune rémois de 14 ans n'a que 12 ans lorsqu'il se présente aux auditions à l'aveugle. En interprétant See you again de Wiz Khalifa et Charlie Puth, il touche le cœur de Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora. Porté par le chanteur corse, le jeune homme atteint la finale de l'émission. Et il n'est pas le seul à avoir fait chavirer les coachs... Marco, 15 ans, se présente la même année à The Voice Kids.

Armé de sa guitare qu'il ne quitte que très rarement, il surprend les Jenifer sur Riptide de Vance Joy, qui propulse son poulain jusqu'en demi-finale. Alors que rien ne les prédestinaient à se rencontrer, les deux jeunes hommes échangent en coulisses, et un lien se crée très rapidement. Tous deux passionnés par la pop-urbaine, les chanteurs en herbe restent en contact et décident de monter un groupe qu'ils présentent sur les réseaux sociaux quelques mois après leur participation à The Voice Kids et le groupe Evän et Marco éclot.

Evan et Marco présentent La Tribu de Dana

Aujourd'hui, le duo s'active en studio. Et en attendant l'arrivée de leur premier album, prévu pour la fin d'année, les deux chanteurs vous présentent le clip de leur tout premier single, la Tribu de Dana. Cette chanson iconique de la fin des années 90 est devenue une référence dans le champ musical français. Dans le clip, Evän et Marco sont plongés en plein cœur d’une forêt médiévale parsemée de mystère et de chevaliers de la ronde. La chanson, qui est l’adaptation d’une chanson traditionnelle bretonne Tri Martolod – remise au goût du jour par Nolwenn Leroy –, relate les exploits d’un guerrier celte de la tribu de Dana.

MYTF1 vous propose de visionner le clip en avant-première. Attention, carton en vue !