Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Eva rêvait plus que tout d'intégrer l'équipe de M Pokora. Malheureusement pour elle, le sort en a décidé autrement. Malgré cette défaite, le chanteur blond a offert à la jeune fille le plus beau des cadeaux...

Ce samedi, le plateau de The Voice Kids a accueilli une nouvelle fournée de talents. Leur objectif : convaincre Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori qu'ils méritent d'aller loin dans l'aventure, et pourquoi pas remporter le titre de Meilleure Voix de cette saison 4. Parmi eux, il y a Eva. Du haut de ses 10 ans, la jeune femme a deux passions dans la vie : la musique d'une part et M Pokora d'une autre. Alors, si elle pouvait ne serait-ce que faire se retourner son coach favori, son rêve se réaliserait. Sur la scène, la jeune fille a tenté sa chance sur Je vais t'aimer du chanteur français Michel Sardou.

Malgré toute l'émotion ressentie dans sa voix, cela n'a pas été suffisant. A la fin de la prestation, les coachs n'ont pas hésité à saluer le courage et l'audace de la jeune fille qui a livré une prestation "magnifique", selon les dires de Patrick Fiori. Pour M Pokora, la jeune fille leur a fait passer un agréable moment. Il n'a pas hésité à lui avouer qu'il viendrait gratter à sa porte dans quelques années, quand elle aura peut-être un peu plus de maturité. Alors, pour la réconforter, le chanteur à la crinière blonde platine a décidé de lui signer un autographe. Pour cela, il est parti dans les coulisses avec elle et a rencontré sa famille. L'artiste en est certain, dans quelques années, "il viendra la chercher à Marseille".

Et comme une surprise en cache toujours une autre, M Pokora a décidé de faire un autre cadeau à Eva. Cette fois-ci, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. En plein visionnage de l'émission, le chanteur a eu une tendre pensée pour la jeune fille qui s'est présentée ce samedi aux auditions à l'aveugle. "#Eva je suis devant ma TV et au son de la TV... Je trouve ça encore plus joli que sur le plateau. Bravo ma puce", a-t-il écrit. Un message largement liké sur Twitter qui a dû émouvoir la principale intéressée...