Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori usent de stratagèmes pour convaincre les talents d’intégrer leur équipe. Parmi les jeunes voix sélectionnées se cache la plus jeune et belle voix de France. Et pour tenter de remporter cette quatrième saison de The Voice Kids, les coachs se livrent à une bataille féroce, avec beaucoup d’humour. Lyn est le huitième talent à se lancer sur la scène. En interprétant le titre difficile et très connu de Whitney Houston « I Will always love you », elle prend un risque. Mais ce choix de chanson semble avoir joué en sa faveur puisque les trois coachs sont véritablement tombés sous le charme de son timbre de voix.

Afin de séduire Lyn, M Pokora tente de jouer la carte des connaissances. La jeune fille aime les chansons de Tal et Soprano. Ça tombe bien puisque l’interprète de « Juste une photo de toi » est très proche de ces deux artistes. Et il aime aussi Whitney Houston : « Je la connaissais super bien, c’est Whitney qui m’a appris à danser », confie-t-il avec beaucoup d’humour.

Malgré les compliments et tentatives de Patrick Fiori et M Pokora pour la convaincre d’intégrer leur équipe, Lyn choisit finalement de rejoindre la team de Jenifer. L’aventure continue pour Lyn. Rendez-vous aux battles.