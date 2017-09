Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Clap de fin pour la saison 4 de The Voice Kids sur TF1 et c’est finalement Angelina qui a été sacrée grande gagnante de l’émission par le public. Au cours de cette soirée, en effet, les téléspectateurs avaient les cartes en main. Leur mission ? Départager dans un premier temps, les deux talents de chacune des équipes avant de choisir entre les trois finalistes.



Dans l’équipe de Patrick Fiori composée d’Angelina et Cassidy, les téléspectateurs ont préféré la prestation d'Angelina. Dans celle de Jenifer, c’est Leelou qui a été préférée à Amandine grâce à son interprétation de Chandelier de Sia. Enfin, du côté de Matt Pokora, c’est le talent de Betyssam que le public a choisi d’emmener en finale à la place d'Antoine. Pour tenter de décrocher la précieuse victoire, Angelina , Leelou et Betyssam, les trois finalistes choisis par le public, ont ensuite interprété tour à tour, le titre qu’ils avaient choisi pour leur audition à l’aveugle. A l’issu de cette finale de choc, les téléspectateurs ont choisi de sacrer grand vainqueur de cette saison 4 de The Voice Kids, Angelina





Retour sur le parcours d'Angelina

A son audition à l’aveugle, Angelina avait séduit par sa petite frimousse et son accent chantant sur le titre « All in you » de Synapson ft. Anna Kova. A seulement 9 ans, elle avait réussi l’exploit de se faire retourner 3 fauteuils et c’est finalement dans l’équipe de Patrick Fiori que la jeune chanteuse avait choisi de poursuivre l’aventure. Réalisant un parcours sans faute, Angelina est parvenue à gagner chaque étape de la compétition et avait décroché sa place en finale grâce à son interprétation de « J’envoie valser » de Zazie, qui avait particulièrement ému les coachs. Pour la finale de ce soir, la petite fille avait choisi de reprendre le tube de Stromaé, Tous les mêmes. Une interprétation qui a conquis le coeur des téléspectateurs ! Avec … des votes, elle devient la grande gagnante de la saison 4 de The Voice Kids.