Pour cette grande finale de la quatrième saison de The Voice Kids, l’émission a fait les choses en grand. En effet, pour soutenir nos six jeunes finalistes, 5 guests feront leur entrée sur le plateau en direct et pas n’importe lesquels. Les candidats des saisons précédentes du télé-crochet se mettront en scène pour interpréter leurs titres devenus des tubes.

Lisandro, le début du succès : Grand gagnant de The Voice saison 6 et petit protégé de M. Pokora, Lisandro a aujourd’hui bien évolué. Le jeune talent de 18 ans a sorti son premier album, intitulé "Ma bonne étoile" le 15 septembre dernier. Le premier single "Danser" a déjà fait sensation auprès de ses fans.

Louane, chanteuse confirmée : Propulsée sous les feux des projecteurs au printemps 2013 lors de la saison 2 de The Voice, Louane Emera est aujourd’hui une artiste à succès qui jongle entre la musique avec son premier album "Chambre 12" qui s’est vendu en 2016 à plus de 1.2 millions d’exemplaires et le cinéma avec "La Famille Bélier" pour lequel elle décroche le César du meilleur espoir féminin.

Deux talents, c’est encore mieux qu’un : Evan et Marco se sont rencontrés lors de The Voice Kids saison 3 alors qu’ils n’étaient pas dans les mêmes équipes, l’un avec Patrick Fiori et l’autre avec Jenifer. Ils se sont liés d’amitié dans les coulisses du show et se sont rapidement mis à travailler ensemble. Pour leurs débuts, le duo a repris "La tribu de Dana" de Manau. Il préparent actuellement leur premier album.

Carla se laisse le temps de grandir : C’est la première gagnante de The Voice Kids en 2014. Coachée par Jenifer, la jeune fille a ému et impressionné les Français durant cinq semaines, notamment avec sa reprise de "Eblouie par la nuit" de Zaz. Après sa victoire, Carla intègre le groupe des "Kids United" pendant un temps mais décide après coup de tout arrêter.

Lou, une vraie touche-à-tout : Lou avait impressionné tout le monde l’an dernier lors de la saison 3 de The Voice Kids. Finaliste du télé-crochet, la chanteuse en herbe avait fait se retourner le jury en moins de 48 secondes avec sa reprise de "Carmen" de Stromae. Aujourd’hui, elle entame une carrière de comédienne en participant à la nouvelle série de TF1, "Demain nous appartient". Mais elle n’en oublie pas pour autant la musique puisqu’elle a sorti un signe intitulé "Toutes les chances du monde".

