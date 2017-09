Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ce soir à partir de 21 heures, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous donnent rendez-vous pour l’ultime prime des auditions à l’aveugle de The Voice Kids. Et cette soirée risque bien d’être très rythmée. Découvrez le programme !

Fermez les yeux et ouvrez bien grand vos oreilles. The Voice Kids revient ce soir à partir de 21 heures sur TF1. Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora poursuivent leur sélection pour former leur équipe avant les grandes battles de cette quatrième saison. Et pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, la playlist de la soirée sera une fois de plus moderne et rythmée. Parmi les jeunes voix en compétition, l’un des talents choisira d’interpréter le titre phare de Rihanna « Diamonds ». Et si l’on en croit les réactions des coachs dans la vidéo ci-dessus, cette voix pourra bien leur donner des frissons : « C’est génial », affirme aussi Jennifer.

Il y aura aussi des chansons françaises à l’image de « Are we awake » interprétée par Tal mais aussi « Dernière danse » de la chanson Indila. Enfin, un talent s’attaquera à un monument de la chanson : Whitney Houston avec le titre « I Will always love you » sorti en 1992.

L’ultime prime des auditions à l’aveugle s’annonce riche en surprises et en rebondissements. Comme à leurs habitudes, les coachs seront aussi survoltés et très excités à l’idée de former au mieux leur équipe avec des voix à la fois envoûtantes et originales. La guerre des coachs est déclarée pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Découvrez les premières minutes du prime 4 !