Dans le dernier album de Jenifer, on peut découvrir la voix de son plus jeune fils Joseph. Celui-ci lui fait une jolie déclaration et pourtant, la chanteuse ignorait tout de cette surprise…

Alors que son nouvel album sort le 26 octobre prochain, Jenifer s’apprête à écrire une nouvelle page de son existence et à clore un chapitre particulièrement douloureux de sa vie. Dans ce nouvel opus, la chanteuse, actuellement coach dans The Voice Kids, renoue avec la pop joyeuse de ses premiers albums à l’image de Notre idylle, le premier titre dévoilé de l’album. Mais l’artiste n’a pas peur non plus d’y dévoiler ses blessures et ses failles en y rendant notamment hommage à son oncle assassiné.



L’un des titres de cet album intitulé Nouvelle Page, recèle une jolie surprise. En effet, sur le morceau Derrière les soleils, on peut entendre la voix d’un petit garçon. C’est celle de Joseph, son plus jeune fils qu’elle a eu avec l’acteur Thierry Neuvic, en août 2014. "On m’a fait une surprise. (…) Mon équipe a appelé mon entourage et a dégoté la voix de mon plus jeune fils, qui me déclare son amour," a ainsi confié Jenifer lors d’une interview accordée à Télé 7 Jours. "J’en ai pleuré, en studio," a également révélé celle qui s’apprête également à retrouver son fauteuil de coach dans la version adulte de The Voice.



"Cette chanson me correspond : ce qui me restera à la fin, c’est ma famille, mes enfants. Mon aîné avait participé au titre 'Mal lunée', en 2007, il y avait une injustice à réparer," a-t-elle également déclaré au sujet de ce titre qu’elle voit comme un "hymne à la joie".