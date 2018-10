Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Elle s’appelle Mélia. Son arrivée sur le plateau de The Voice Kids a soufflé un vent de fraicheur sur la scène. Et pour cause, la jeune fille a bluffé Jenifer, Amel Bent, Patrick Fiori et Soprano en reprenant le célèbre titre de Bob Marley, Redemption Song. Une prestation réussie puisque les quatre coachs ont été convaincus par sa performance : « Tu es rassurante, je suis rassurée avec toi. J’ai l’impression que ça chante dans la famille. Tu es un soleil à toi toute seule », a commenté Patrick Fiori. Effectivement, la jeune fille a toujours été bercée par la musique puisqu’elle a grandi au sein d’une famille de musiciens. Ce n’est donc pas un hasard si les coachs ont souhaité rencontrer les proches de Mélia, qui attendaient dans les coulisses.

Nikos Aliagas et la famille de Mélia ont donc rejoint les coachs, le public et le jeune talent sur la scène. Ils ont repris en cœur la chanson de Bob Marley aux côtés des quatre artistes. Une séquence inédite dans The Voice Kids et une parenthèse très joyeuse.

Mélia a définitivement convaincu les coachs : « Je sentais beaucoup d’amour quand tu chantais, ça m’a touché. Tu avais la voix, le charisme », a ajouté Soprano. « Je veux mêler ton histoire à la mienne comme nos prénoms », a aussi confié Amel Bent. Après quelques secondes, Mélia a finalement décidé de poursuivre l’aventure aux côtés de l’interprète du titre Au soleil. Un grand moment d’émotion pour Jenifer qui a ainsi décroché un nouveau talent dans son équipe.