Les soirées The Voice Kids sont souvent riches en surprises et en rebondissements. Et ce soir encore, les téléspectateurs ont assisté à une séquence particulièrement étonnante. L’un des coachs a accepté de donner un cours presque particulier à un talent en compétition.

Les talents s’enchaînent et ne se ressemblent pas. L’ultime prime d’auditions à l’aveugle bat son plein sur TF1. Quatre talents sont déjà passés devant les trois coachs, Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora. C’est donc au tour de Noée, 14 ans, de monter sur la scène de The Voice Kids pour tenter de convaincre les coachs. Et la jeune femme, plutôt introvertie, a choisi d’interpréter « Les yeux de la Mama » de Kendji Girac. Un titre fort et plein d’émotion qui devrait séduire les trois artistes assis sur leur fauteuil rouge.

Malheureusement, face à la prestation de Noée, aucun coach n’a buzzé : « Ce n’est pas parce que tu n’as pas une jolie voix que je ne me suis pas retournée, c’est juste qu’il me manquait le truc en plus », explique Jenifer. Malgré sa déception, la jeune femme a eu la chance de partager un moment privilégié avec Patrick Fiori. En effet, conscient de son potentiel, l’interprète de « Que tu reviennes » a pris le temps de lui souffler quelques conseils. Sur la scène, il s’est rapproché de l’adolescente pour l’accompagner. Le but ? Projeter sa voix vers le public pour faire passer les émotions plus facilement. Et le résultat est bluffant. A capella, la jeune femme bouleverse le public mais aussi les coachs. Elle repart ainsi avec de précieux conseils.

