Jenifer était invitée sur le plateau de "Quotidien" mardi 16 octobre dernier. La coach de "The Voice Kids" s’est livrée sur son retour sur le devant de la scène et la sortie imminente de son nouvelle opus intitulé "Nouvelle page".

C’est un nouveau départ pour Jenifer. Après une année 2017 particulièrement difficile, la chanteuse est de retour plus en forme que jamais. Depuis un grave accident de la circulation, elle avait choisi de se tenir loin de la scène, de la télévision et des médias. Elle était allée se ressourcer en Corse, auprès des siens, et a même songé à mettre un terme à sa carrière. Mais aujourd’hui, elle compte bien tourner la page sur cette période.

"J'ai pensé à tout arrêter, mais le public me manquait", a-t-elle confié Yann Barthès en avouant qu’elle avait très envie de remonter sur scène. "J’ai accepté d’arrêter de culpabiliser de ce qu’il m’arrivait. J’accepte beaucoup plus de de choses, même les doutes", expliquait-elle au présentateur.

C’est donc dans un album logiquement intitulé Nouvelle page et "résolument pop" qu’elle a choisi de se réinventer. "Ça me ressemble et ça transpire la vérité. J’avais envie de ça, j’avais envie de sincérité", a révélé l’artiste sur le plateau de TMC. Le disque sera disponible le 26 octobre prochain et sera présenté sur scène dès le mois de mars 2019. En effet, Jenifer va organiser deux tournées l’année prochaine afin de se reconnecter avec son public qui lui a tant manqué. En attendant, vous pouvez la retrouver tous les vendredis soirs à 21h dans The Voice Kids sur TF1.

