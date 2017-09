Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

A 14 ans, Lilou a déjà une petite expérience dans la musique. La jeune fille partage sa vie entre les Etats-Unis et la France, et l’été dernier, elle a eu la chance de chanter pour deux guests d’exception : Johnny Hallyday et sa femme Laeticia. C’est dans le salon de la maison du couple, à Saint Barth, que la jeune demoiselle a eu la possibilité de faire découvrir l’une de ses compositions. Chanter pour Johnny Hallyday, c’est le meilleur des entraînements avant de tenter sa chance à The Voice. Laeticia a eu la bonne idée de poster la vidéo de ce moment très spécial sur les réseaux sociaux. La vidéo n’est pas tombée dans les oubliettes des internets puisque c’est ainsi qu’elle se fait repérer.

Il faut croire que les Hallyday portent chance à l’adolescente puisque c’est l’interprète d’"Allumer le feu" qui lui annoncer sa participation au concours de chant. Un concours dont elle passe avec mention très bien la première étape. En interprétation à sa manière la chanson culte "Your Song" d’Elton John, Lilou a touché le cœur des trois coachs. Pour Patrick Fiori, la voix de la jeune fille est "un vrai voyage, un anti-stress". M Pokora est aussi est sous le charme, il considère que la voix de Lilou est enveloppante "on avait l’impression que tu venais nous chercher, ta voix a quelque chose de super rassurant", déclare le chanteur qui a su trouver les mots justes pour convaincre Lilou. Avant de monter sur scène, son choix se portait sur Patrick Fiori, mais ce sont les arguments de M Pokora qui font tilt dans la tête de Lilou. C’est donc ce dernier qu’elle décide de rejoindre. Lilou peut dire merci à Johnny Hallyday, il lui a porté chance.



Regardez la prestation de Lilou aux auditions à l'aveugle :