Valentin, Marilou et Lilou chantaient "Je ne sais pas" de Joyce Jonathan lors des battles de The Voice Kids. Une chanson qui a porté chance à Lilou, qui s'est qualifiée pour les demi-finales.

Si Joyce Jonathan se lance dans une carrière d’actrice avecDemain Nous Appartient, elle est avant tout une chanteuse. Et c’est la chanteuse qui est mise à l’honneur par trois talents de M Pokora. En effet, le coach a décidé d’opposer Valentin, Marilou et Lilou sur le titre Je ne sais pas. Un titre d’apparence aisée, mais d’apparence seulement puisqu’il faut tenir la distance et le débit de paroles élevé de la chanson.



C’est le défi que M Pokora a lancé à ses trois chanteurs en herbe. Lilou l’interprète, Valentin l’expert en vibe et Marilou l’espiègle s’affrontent pour s’attirer les faveurs de leur coach et de ses grands yeux bleus. Ils ont livré une prestation légère, mais maîtrisée, ils ont joué de leur âge sur cette rengaine d’amoureux adultes. Un très joli moment de joie partagé entre les trois talents. Tellement de joie que Valentin éclate en sanglots à peine a-t-il fini de chanter. Parce qu’il était trop content. M Pokora est très fier de ses trois poulains, "ils ont fait ce qu’il fallait faire, il n’y a aucun regret".

Joyce Jonathan a porté chance à Lilou puisque c’est elle qui a été choisie par M Pokora pour aller en demi-finale : "tu as cette assurance, cette confiance en toi qui te permet de tenter des chances et ce soir tu t’en es encore très bien sortie, j’aime beaucoup ça chez toi", explique le coach pour motiver sa décision.