Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

M Pokora célèbre une date importante aujourd'hui ! En effet, le chanteur à la crinière blonde platine fête ses 32 ans. Matthieu Tota, de son vrai nom, est né le 26 septembre 1985 à Strasbourg. Révélé dans Popstar, une émission musicale où il forme un duo, les Linkup, le chanteur est révélé aux yeux du public en se lançant en solo quelques années plus tard. Aujourd'hui, le monde entier connaît M Pokora. Véritable faiseur de tubes, il suscite l'engouement et l'intérêt à chaque sortie de single ou d'album. En ce moment, les téléspectateurs le retrouvent dans le rôle de coach dans The Voice Kids. Cette année, il a fait remporter Lisandro dans la version adulte de The Voice. L'année dernière, c'est Manuella Diaz, membre de la team Pokora qui a remporté la version Kids. A l'occasion de ses 32 ans, MYTF1 vous propose les 5 temps forts de l'artiste dans The Voice.

M Pokora, à genoux pour ses talents

Très généreux sur scène, M Pokora sait également l'être avec ses poulains. Après avoir passé avec brio l'épreuve des auditions à l'aveugle, Ilyana et Lilou ont affronté les autres lors de la demi-finale. Mais malheureusement pour les deux copines, l'aventure The Voice Kids s'est brutalement arrêtée ici pour les deux chanteuses en herbe. Alors, pour les remercier, leur coach n'a pas hésité à se mettre à genoux pour les saluer. Il en persuadé, le meilleur arrive pour elles. Regardez !





M Pokora adulé par ses talents

Les talents le savent, avoir un coach comme M Pokora, c'est l'occasion de lâcher prise et travailler en toute détente. Alors, forcément, lorsqu'on leur demandent ce qu'il pense de leur coach, ils ne tarissent pas d'éloges sur lui. "Travailler avec M Pokora, c'est un privilège", lance Marilou, sous le charme de son coach. Et Lilou et Valentin ne sont pas en reste. Les deux chanteurs en herbe vante les mérites d'avoir un coach aussi passionné et impliqué que lui.





M Pokora et son harem...

Claude François avait ses Claudettes dans les années 60. 50 ans plus tard, M Pokora a ses Pokorettes. Cette année, le beau gosse a accueilli dans son équipe Ilyana, Christina et Morgane. Un trio un peu spécial. Car en plus d'avoir été pêchée par le coach aux cheveux blonds, elles en pincent carrément pour lui. Mais alors, la concentration et la motivation ont-elles été de mise ?







M Pokora offre un concert privé à ses Pokorettes

Quoi de mieux qu'être accueilli par un musicien en fanfare ? Pour les filles qui forment la Team Pokora, le cadeau est majestueux. En arrivant aux répétitions, elles ont eu la chance et le privilège de voir leur coach assis devant le piano. Le chanteur interprétait l'un de ses tubes phares, Le Monde. De quoi mettre les trois fillettes dans les meilleures conditions possibles pour les battles !





M Pokora, le showman !

Véritable artiste, M Pokora a proposé une collégiale inoubliable sur le plateau de The Voice Kids. Accompagné de Jenifer et Patrick Fiori, ses deux acolytes, le chanteur a repris Uptown Funk des chanteurs Mark Ronson et Bruno Mars. Fan du chanteur depuis de nombreuses années, M Pokora lui a rendu un hommage vibrant sur scène. Regardez !