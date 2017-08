Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après avoir passé l'été avec familles et amis, Kendji Girac s'apprête à faire sa rentrée des classes. Et comme à son habitude, c'est sur les réseaux sociaux que le chanteur a annoncé son grand retour.

Kendji Girac est de retour ! Le gagnant de la saison 3 de The Voice s'est accordé un break bien mérité après la fin de sa tournée. L'occasion pour lui de se reposer auprès des siens, mais aussi de préparer son nouvel album. A coup de clichés postés sur son compte Instagram, le chanteur gitano avait posté il y a quelques mois des vidéos de son passage en studio. Et puisqu'une fois n'est pas coutume, sachez que le beau gosse s'apprête à faire un comeback plus qu'imminent. Hier, l'artiste a mis en ligne une photo plus qu'équivoque...

Sur cette dernière, il prend la pose devant un micro, casque sur les oreilles dans un studio. En guise de légende, ce dernier s'est contenté d'écrire : "Rentrée des classes pour moi". Ces quelques mots ont enflammé la toile. Depuis hier, les commentaires fusent de tous les côtés.

Si l'artiste n'a pas fait part d'un nouvel album, sa communauté en est certaine : Kendji leur réserve une surprise. "Super la photo, tu vas nous sortir ton album bientôt ?", "tu es beau, hâte que tu nous dévoiles tes nouvelles chansons !", "Kendji dépêche-toi de sortir une nouvelle musique s'il te plaît", "on est plus qu'impatients", déclarent-ils sur la photo Instagram qui a dépassé les 39 000 likes. Si le beau gosse n'a répondu à aucune des questions de ses fans, nul doute qu'il nous en révèle plus dans les prochains jours... En attendant que Kendji Girac révèle un prochain tube, revoyez la reprise touchante des Yeux de la Mama par Lou de The Voice Kids 4 :